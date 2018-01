Buffon consiglia Donnarumma: "Se viene alla Juve non sbaglia mai, questo è certo"

2 gennaio 2018

Il futuro di Donnarumma ma anche, e soprattutto, il suo. Perché Gigi ribadisce l'intenzione di fermarsi in questo 2018: "Siccome non sono l’ultimo arrivato e so che posso essere ingombrante, preferisco farmi da parte. Non sarò mai un problema, ma per chi mi ha dato tanto, Juve o Nazionale, ci sarò sempre, in qualsiasi veste e con qualsiasi ruolo. L'unica eccezione la faccio solo se vinciamo la Champions, come ho già detto: in quel caso continuo per fare il Mondiale per Club". Parlando della Juventus, Buffon spiega il suo amore verso questi colori: "Il sistema-Juve mi ha stravolto la vita, cambiato il modo di concepire il lavoro e la strada da fare per raggiungere gli obiettivi, anche se un’infarinatura l’avevo avuta in famiglia. Stare qui è per pochi, perché è usurante, però ti forgia. Probabilmente da altre parti è anche più divertente, però meno vincente. Io rischio di arrivare a 2500 giorni di fila in cui mi sveglio pensando “devo vincere”. A livello mentale è usurante".