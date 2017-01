Sorpresa: Biabiany rifiuta il Chelsea. In difesa c'è Sainsbury

31 gennaio 2017

BIABIANY: NO AL CHELSEA

Jonathan Biabiany non si muove. L'attaccante francese vuole restare a tutti i costi all'Inter e nelle ultime ore ha anche rifiutato il Chelsea. La trattativa con Conte è iniziata nel tardo pomeriggio di ieri, ma passata la nottata l'ex Parma ha preferito declinare la proposta dei Blues di prestito fino a giugno.



Stesso motivo per cui ha detto no anche al Palermo e al Bologna. Nelle ultime ore si parla anche di un interesse del Milan, ma l'affare sembra non decollare. Biabiany ha scelto di restare in nerazzurro e giocarsi le sue chance.