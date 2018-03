Ferrari, Arrivabene: "C'è chi parla e chi fa i fatti"

25 marzo 2018

Maurizio Arrivabene, in pitlane dopo la vittoria di Sebastian Vettel a Melbourne, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: "C'è chi parla e chi fa i fatti... La gara è la domenica, i punti si fanno la domenica e noi abbiamo fatto i punti". Grande gioia per il trionfo del tedesco: "È una vittoria di squadra e da Ferrari". Dall'Italia è arrivato anche il commento del presidente Marchionne: "Non poteva esserci un inizio migliore, ma ora niente proclami. Dobbiamo continuare a lavorare".