F1, Vettel battezza la sua Ferrari SF70H: ecco "Gina"

21 marzo 2017

Dopo le buone prove nei test, dunque, Vettel è convinto di avere tra le mani la possibile "Dominatrice" della F1 in questa stagione. E per chiarire il concetto e avvisare gli avversari ha deciso di chiamarla proprio "Gina" dal latino "Regina". In precedenza, Seb aveva chiamato le sue Red Bull "Suzie" (2014), "Hungry Heidi" (2013), "Abbey" (2012), "Kinky Kylie" (2011), "Luscious Liz" e "Randy Mandy" (2010), "Kate" e "Kate's Dirty Sister" (2009). Nel 2008 invece la sua Toro Rosso si chiamava "Julie".