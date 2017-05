F1 Spagna, Hamilton: "La macchina va come ci aspettvamo che andasse"

12 maggio 2017

Lewis Hamilton è felicissimo dopo il miglior tempo fatto registrare nelle prime due sessioni di libere in Spagna dalla sua Mercedes completamente rinnovata: "Siamo andati molto bene e mi sono divertito - ha detto il britannico - La macchina va forte esattamente come ci aspettavamo che andasse, hanno fatto qualcosa di incredibile con gli aggiornamenti. Ora però dobbiamo mantenere i piedi per terra e continuare in questa direzione".

Hamilton è semplicemente raggiante: "La prima sessione di libere è andata molto bene, mentre nel pomeriggio le condizioni della pista sono cambiate molto e si scivolava parecchio - ha detto confermando le osservazioni fatte da molti altri piloti - Restare in pista era davvero una sfida, ma nonostante questo mi sono divertito. Devo dire che con questi aggiornamenti il team ha fatto qualcosa di incredibile. La macchina funziona esattamente come ci aspettavamo che funzionasse. Rispetto a Sochi è un avvio di weekend decisamente migliore, quindi sono molto felice. Ora però sarà importante rimanere con i piedi per terra e continuare così, perché vogliamo rimanere davanti".



Sorrisi anche in casa Red Bull: "Abbiamo fatto passi avanti e ho sensazioni positive - ha detto Max Verstappen - Sicuramente siamo un po' più vicini alla Ferrari, mentre la Mercedes ha fatto dei grossi miglioramenti e rimane distante. Nel complesso comunque una giornata positiva". Un po' più prudente Ricciardo: "Con le medie ho fatto fatica, mentre con le soft mi sentivo decisamente meglio. È presto per dire se ci stiamo avvicinando alle Ferrari, dobbiamo ancora fare dei passi avanti".