F1, Hamilton: "Bello vedere di essere ancora in testa al gruppo"

24 marzo 2017

Sorriso dei giorni migliori per Lewis Hamilton, subiuto davanti a tutti a Melbourne. "Onestamente mi sento alla grande, sono molto contento e fiero di tutto il lavoro fatto finora. La macchina me la sentivo sotto, me la sentivo veloce e forte, è stato travolgente. E' bella sapere e vedere di essere ancora in testa al gruppo. Per me ogni volta che salgo in macchina è importante, do sempre il massimo", ha detto il vice campione 2016.