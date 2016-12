F1, Giovinazzi è il nuovo terzo pilota della Ferrari

19 dicembre 2016

È ufficiale l'ingaggio di Antonio Giovinazzi in Ferrari: il vice campione GP2 sarà il terzo pilota della Rossa nel 2017. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente Sergio Marchionne durante il pranzo di Natale a Maranello con i giornalisti. Bel regalo per il classe 1993 che ha appena compiuto 23 anni (14 dicembre). Il pilota di Martina Franca entra a far parte dell'Accademy e studierà da vicino Vettel e Raikkonen.