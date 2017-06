F1 Canada, Vettel domina le Libere 3

La Ferrari è pronta a far crollare il regno Mercedes a Montreal. Dopo il dominio di Raikkonen in FP2, è Sebastian Vettel a prendersi la scena in FP3, candidandosi a favorito numero uno per la conquista di una pole position che alla Rossa sul circuito canadese manca addirittura dal 2001. Il tedesco, apparso leggermente più in difficoltà rispetto al compagno di scuderia nelle prime due libere del venerdì, ha girato a ritmi folli con le gomme ultrasoft, in assetto da qualifica, stampando un 1'12''572 che è già quasi tre decimi sotto la pole del 2016 ed è molto vicino al record assoluto del tracciato, che appartiene a Ralf Schumacher dal 2004.



Kimi, che insegue a meno di tre decimi, è apparso comunque in palla, confermando l'ottimo stato di forma già messo in mostra a Montecarlo. Le due Rosse hanno addirittura chiuso in anticipo la sessione perché erano ampiamente soddisfatte del lavoro svolto.



Lewis Hamilton non è lontano, ma ancora una volta è stato alle prese con qualche difficoltà nel mandare in temperatura le gomme con striscia viola, quelle che verrano utilizzate per l'assalto alla pole. Partire davanti a Montreal non è forse fondamentale come a Monaco, ma per l'inglese già mancare la prima fila sarebbe una sconfitta non di poco conto.



Quarto, un po' a sorpresa, un incredibile Max Verstappen, che nonostante la differenza di prestazioni tra la sua Red Bull e i due top team, riesce a mettersi davanti a Valtteri Bottas, che chiude col quinto tempo. Bene anche la Renault di Nico Hulkenberg e la Williams di Massa, apparso molto a suo agio sul circuito Gilles Villeneuve. Solamente ottavo invece Daniel Ricciardo con l'altra Red Bull, che venerdì aveva girato pochissimo a causa di una serie di incovenienti tecnici. Chiudono la top 10 la Force India di Ocon e la Toro Rosso di Sainz. Dodicesimo tempo per la McLaren di Alonso.