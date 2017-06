F1 Canada, trionfo assoluto di Hamilton

Lewis Hamilton trionfa nel GP del Canada e centra il terzo successo stagionale nel mondiale F1, mettendosi alle spalle l'altra Mercedes di Valtteri Bottas e la Red Bull di Daniel Ricciardo . Domenica da dimenticare per le Ferrari di Vettel e Raikkonen , che pagano un avvio da incubo e chiudono rispettivamente 4° e 7°. Hamilton si avvicina al tedesco in classifica mondiale, accorciando ad appena dodici lunghezze dalla Rossa di Seb.

La partenza è subito col botto, in tutti i sensi. Vettel si fa sorprendere da uno spunto eccezionale di Verstappen (che lo tocca) ed è costretto a lasciar passare anche Bottas, ritrovandosi al quarto posto. Nella bagarre iniziale il tedesco danneggia l'alettone anteriore della sua SF70H. Nel frattempo, alle spalle dei big, Grosjean finisce addosso a Sainz, che sbanda attraversando tutta la carreggiata e centrando a sua volta Felipe Massa. A muro sia la Toro Rosso che la Williams, entrambe costrette al ritiro. Entra in pista la safety car e, non appena la corsa riparte, l'ala della Rossa di Seb cede definitivamente, costringendolo a rientrare ai box dopo sei giri e montare subito le gomme rosse. Poco dopo ritiro anche per Verstappen, con la sua Red Bull che si ferma a bordo pista a causa di un guasto tecnico.



Davanti, intanto, la Mercedes numero 44 vola, mentre anche Raikkonen arranca e le due vetture del Cavallino sono costrette a lottare nelle retrovie con le Force India di Perez e Ocon. Per Vettel, poi, anche la segnalazione di un danneggiamento sul fondo della sulla sua SF70H. La Scuderia di Maranello opta così per la strategia a due soste, finendo con le ultrasoft per tentare di avvicinare il più possibile la zona podio.



Alla fine Vettel deve accontentarsi di limitare i danni, con un sorpasso folle prima su Ocon e poi su Perez, per un quarto posto che, visto come si erano messe le cose, può valere oro in ottica campionato. La sfortuna si accanisce su Raikkonen, che viene sorpreso da un problema tecnico nel finale e crolla in 7a posizione. Hamilton si riprende quello che aveva perso a Montecarlo, centra la terza doppietta consecutiva pole-vittoria a Montreal (sesto successo totale sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve) e accorcia a -12 in classifica dal rivale mondiale.



In casa Mercedes sorrisi anche per Bottas, al quarto podio stagionale dopo due gare anonime. Ancora una volta può gioire anche Daniel Ricciardo, che conquista il terzo podio consecutivo e oscura nuovamente il compagno di team Max Verstappen, che raccoglie il terzo "zero" stagionale dopo i ritiri di Bahrein e Spagna. Weekend da sogno per le Force India, con Perez e Ocon che chiudono quinto e sesto, al termine di una gara caratterizzata da una serie di screzi a distanza: il francese avrebbe voluto che il compagno lo lasciasse passare e le incomprensioni alla fine hanno premiato Vettel.



A punti anche la Renault di Hulkenberg, la Williams di Stroll (che sul tracciato di casa trova i suoi primi punti in F1) e la Haas di Grosjean. Ennesimo ritiro per Fernando Alonso, con la sua McLaren che si pianta a poche tornate dalla conclusione. Per Nando la consolazione dell'abbraccio del pubblico canadese, che gli tributa un'ovazione quando il pilota spagnolo decide di salire sulle tribune con ancora addosso caso e tuta dopo il ritiro.