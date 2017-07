F1, Bottas svetta nelle libere di Silverstone

Sotto un cielo grigio ma senza pioggia, Bottas ha messo in ombra l'idolo di casa Lewis Hamilton, che sulla sua pista è chiamato a vincere per non vedere scappare Vettel. La prima uscita, però, ha visto la monoposto numero 44 inseguire, anche se di un nulla. Probabilmente saranno le Mercedes le macchine da battere, almeno per la pole position. Da decifrare, invece, è la prestazione della Ferrari. Il ritardo non è di quelli da lasciare tranquilli, anche perchè la Red Bull sta iniziando ad avvicinarsi sempre di più. Pomeriggio avremo un'idea più precisa sul valori in campo, ma si annuncia un weekend tosto per Maranello.



Qualche sprazzo di sole per Fernando Alonso e la McLaren. L'ottavo crono ridà un po' di speranza allo spagnolo, anche se il ritardo in termini di tempo è notevole.



In pista c'era anche Antonio Giovinazzi, ingaggiato dalla Haas per partecipare a sette venerdì di prove libere. In questa prima uscita ha sostituito Magnussen e ha chiuso con il 16° tempo, a quattro decimi dal compagno di box Grosjean.