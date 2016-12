F1 ad Hockenheim, Vettel: "Proveremo a vincere"

29 luglio 2016

Sebastian Vettel può sorridere per i soli due decimi che lo separano da Lewis Hamilton, ma il passo gara lascia ancora qualche perplessità: "Credo che sul giro secco siamo andati bene, sul long run non so perché non ho visto ancora molto e comunque abbiamo girato con le gomme più lente, le soft. Io non guardo agli altri o al divario con le Mercedes, cerchiamo soltanto di essere il più veloce possibile".