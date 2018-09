Spal, saracinesca Gomis: imbattuto per tre gare su quattro

19/09/2018

Da riserva a titolare inamovibile che fa le fortune della Spal . Momento da ricordare per Alfred Gomis , portiere degli estensi e vera e propria saracinesca invalicabile nei primi turni di A. Il senegalese infatti è l'unico portiere tra i cinque massimi campionati continentali ad aver mantenuto la porta inviolata per tre match, subendo un solo gol da N'Koulou in occasione della sconfitta subita a Torino contro i granata.

Arrivato a Ferrara nell'estate del 2017 dopo diversi prestiti tra Salernitana, Bologna, Cesena e Avellino, il classe '93 ha trovato nei biancazzurri il porto sicuro per provare a spiccare il volo. Indietro nelle gerarchie di Semplici in estate dopo l'arrivo dal Torino di Milinkovic-Savic, il senegalese ha sfruttato l'occasione conseguente all'infortunio del serbo. Un guaio fisico per Vanja che lo ha costretto al forfait, opportunità presa al balzo da Gomis che con le sue parate sta aiutando la Spal a fare punti e godersi la favola secondo posto. Un avvio di campionato così non si vedeva dal 1962.



Un caso che si ripete per l'ex Torino che, nella scorsa stagione, fu chiamato a sostituire l'infortunato Meret per le prime 21 giornate di campionato. La stagione passata i gol subiti alle prime quattro furono 6, 43 quelli totali con solo 4 porte inviolate. Nella stagione 2016-17, con la maglia della Salernitana, l'annata iniziò solo a gennaio con 17 reti subite in 21 match in Serie B, 11 le volte rimasto imbattuto. A Cesena nel 2015-16, fin qui, la migliore stagione (15 volte imbattuto in 38 match, 32 reti subite), annate da ricordare anche ad Avellino (31 gare totali, 27 reti subite e 14 porte inviolate nel 2014-13) e Crotone (2013-14, 39 gare disputate, 11 volte imbattuto). La stagione è ancora lunga, ma Gomis può sperare (Milinkovic-Savic permettendo) di inserie quest'anno con la Spal tra quelli da ricordare a lungo.