Piatek sfortunato: palo e palla sulla linea per meno di un centimetro!

07/10/2018

Krzysztof Piatek ha segnato ancora, per la settima volta consecutiva in 7 giornate di Serie A e ha eguagliato il record di Gabriel Omar Batistuta nella stagione 1994-1995. Ma nel primo tempo di Genoa-Parma i gol dell'attaccante polacco potevano essere due: al 24' solo il palo sinistro della porta di Luigi Sepe gli ha detto di no. E un bel po' di sfortuna. Perché il pallone colpito di testa dal numero 9 rossoblù non ha superato interamente la linea per pochi millimetri, prima che il portiere smanacciasse e salvasse il risultato.