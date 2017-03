Roma, Pallotta: "Abbiamo sbagliato il mercato estivo" "Col Lione abbiamo finito la benzina, adesso punteremo sui giovani. Col Napoli doveva giocare Salah, l'ha capito anche Spalletti..."

11 marzo 2017

Le pronuncia con tranquillità, ma le parole di James Pallotta sono di quelle pesanti. Le tre sconfitte di fila della Roma non sono andate giù al presidente americano. "Col Lione mi è sembrato che avessimo finito la benzina. E' frustrante. Abbiamo diversi giocatori che stanno giocando tante partite, alcuni per infortuni e altri probabilmente perché la scorsa estate non abbiamo fatto le scelte giuste su chi tenere e chi no", ha detto a radio SiriusXM.

"Mi piacciono i giocatori giovani, ma cambieremo questa politica, abbiamo molti giocatori di talento che altri club vorrebbero avere e che potrebbero darci una mano. C'erano giocatori evidentemente in difficoltà ma che non si tirano indietro, sono dei guerrieri come Kevin Strootman. Poi è inevitabile prendere il quarto gol, hanno azzeccato questo tiro all'incrocio dei pali - prosegue il businessman di Boston - Ci sono giocatori che stanno giocando tanto, Fazio sta giocando benissimo, ma nelle ultime tre partite ha avuto qualche problema in piu'. Negli ultimi anni aveva giocato poco tra infortuni e scelte tecniche, ora ha giocato centinaia di ore e mi sembra un po' stanco", ha aggiunto Pallotta facendo riferimento al match di Europa League. Una tirata d'orecchie arriva indirettamente anche a Spalletti in merito al ko col Napoli in campionato: "Prima della partita non avevo delle buone sensazioni. Con Salah però abbiamo avuto delle occasioni, ha aperto la partita e forse bisognava averlo prima in campo. Credo che anche Luciano sia d'accordo o lo abbia già ammesso dopo la partita. Tutto sommato con il Napoli avremmo meritato un pareggio".

IL CHIARIMENTO SU SPALLETTI Il patron giallorosso a Roma Radio ha poi voluto chiarire le parole sulle scelte tecniche dell'allenatore: "Ho fiducia nella squadra, riuscirà a reagire in questo momento difficile. Certo, dobbiamo rimontare dei risultati importanti adesso, ma l'esempio del Barcellona è recente, tutto può succedere. E poi non mi permetterei mai di criticare Spalletti. Se volessi farlo non lo farei certo in pubblico, glielo direi in privato".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X