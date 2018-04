De Rossi: "Totti? Mai vista una cosa del genere"

28 maggio 2017

Passaggio di consegne simbolico in casa Roma. Daniele De Rossi si appresta a ricevere la fascia da capitano da Francesco Totti: "Mai vista una cosa del genere. Se una città intera ha una reazione del genere per l’addio di un calciatore significa che non è stato solo un calciatore. La reazione non è normale perché la persona non è normale, non ha fatto una carriera normale. Noi possiamo solo stargli vicino e cercare di commuoverci il meno possibile anche se sarà difficile".