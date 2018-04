Champions, un'impresa che va oltre la rivalità. I complimenti di Fiorentina, Inter, Juve e Milan: "Grande Roma"

11 aprile 2018

E' un trionfo di tweet che rendono social il successo della Roma contro il Barcellona nei quarti di Champions League. Tantissimi tifosi vip - non solo giallorossi - e tanta tanta gente comune a manifestare gioia e ammirazione. Complimenti che arrivano in pratica da ogni dove e, cosa non consueta, anche dai club "rivali". Riconoscimento di un'impresa eccezionale. La Juve innanzitutto: "Complimenti alla @OfficialASRoma per la grande vittoria di questa sera e il passaggio alle semifinali di .UCL". E poi il Milan, l'Inter e ancora (iltweet più sentito e caloroso) la Fiorentina: "Emozioni che ci rendono fieri di essere italiani! Complimenti @OfficialASRoma per la conquista della semifinale di @ChampionsLeague!". Decisamente una bella pagina di sport. Anche fuori dal campo.