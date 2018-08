Napoli, De Laurentiis al vetriolo: "A Sarri ho dato tutto ma non ha vinto nulla"

24/08/2018

“Della scorsa stagione resta sì il piacere di aver giocato molto bene ma poi resta anche l’amarezza di non aver vinto nulla. A Sarri noi abbiamo dato tutto, ma non abbiamo vinto nulla negli ultimi tre anni". Musica e parole di Aurelio De Laurentiis che continua ad avere al centro dei suoi pensieri il nuovo tecnico del Chelsea Maurizio Sarri. Il numero uno degli azzurri tira una nuova frecciata al suo vecchio allenatore accusandolo di non aver mai vinto trofei nel corso della sua esperienza al Napoli.

Nel corso di una intervista a ‘L’Equipe’, De Laurentiis non ha risparmiato l’ennesima stoccata a Sarri dopo le dichiarazioni di qualche settimana fa in cui aveva definito addirittura ‘maleducato’ il suo vecchio pallino: “Ormai pensava a se stesso o forse cercava una pensione d'oro. E' stato maleducato". Le tante provocazioni ricevute non hanno mai fatto innervosire Sarri che ha sempre preferito rispondere con ironia al presidente del Napoli. “Forse gli manco” aveva detto tempo fa l’attuale tecnico del Chelsea che nei giorni scorsi ha pubblicamente rivelato di non avere più intenzione di parlare del suo vecchio presidente.