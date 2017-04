Milan, primo vertice tra Fassone, Montella e Mirabelli

18 aprile 2017

Il nuovo presidente Li Yonghong è tornato domenica a Hong Kong e non è ancora stata definita la data del suo prossimo viaggio a Milano, mentre il suo braccio destro, David Han Li, resterà in Italia qualche altro giorno. Intanto Fassone, dopo la presentazione alla stampa, il derby e la breve pausa per Pasqua, in mattinata ha preso possesso del suo ufficio in sede, iniziando a prendere le redini della gestione societaria del Milan.



Poi, poco dopo le 18, l'ad è stato raggiunto in sede da Montella e Mirabelli, provenienti da Milanello. Si è certamente parlato della qualificazione all'Europa League, obiettivo di questa stagione. Il raggiungimento del traguardo condizionerà inevitabilmente il mercato e lo scenario relativo ai rinnovi di contratto, a partire da quelli di Donnarumma e Suso, fino a quello dello stesso Montella.