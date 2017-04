Lazio: doppia festa per Simone Inzaghi

5 aprile 2017

Notte speciale per Simone Inzaghi. Prima ha portato la sua Lazio in finale di Coppa Italia eliminando la Roma, poi a casa ha festeggiato con la famiglia e gli amici più stretti il suo 41.esimo compleanno. Per il mister biancoceleste era pronta una torta: "Auguri Super Simo". Video postato su Instagram dalla compagna Gaia Lucariello: "Tanti auguri a te mio grande amore".