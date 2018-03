Juve, risentimento ai flessori per Chiellini. Nazionale: Di Biagio convoca Ogbonna

18 marzo 2018

Giorgio Chiellini ha lasciato il campo a 10 minuti dal termine di Spal-Juventus per un problema muscolare (un "fastidio", ha detto il difensore) ai flessori della coscia destra. Come riporta Premium Sport, si dovrebbe trattare solo di un affaticamento, ma nelle prossime ore verranno disposti degli accertamenti. Chiellini non potrà quasi certamente rispondere alla convocazione della Nazionale: da stabilire se andrà a Coverciano per farsi visitare e poi tornerà a Torino oppure se non partirà proprio per il ritiro azzurro. La missione per la Juventus è quella di recuperarlo per il 3 aprile, giorno dell'andata dei quarti di Champions con il Real Madrid.



Intanto Gigi Di Biagio si è cautelato e per la Nazionale ha convocato il difensore del West Ham Angelo Ogbonna. Per le amichevoli con Inghilterra e Argentina il ct aveva già dovuto fare a meno di Romagnoli del Milan.