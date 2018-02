Juve, Higuain: "Aspettavo la tripletta ma ora non pensiamo alla Champions"

5 febbraio 2018

Higuain torna sul 7-0 rifilato ai neroverdi: "Avevamo preparato la partita in modo da pressarli dal primo minuto. Allegri ci ha chiesto di essere aggressivi perché il Sassuolo è una squadra molto tecnica, ma segnare quattro gol nel primo tempo ha aiutato a indirizzare il match".



Febbraio è un mese cruciale per la stagione bianconera ma l'intento sembra essere quello di non guardare oltre il prossimo impegno: "Molto importante la gara con la Fiorentina in arrivo venerdì: non possiamo assolutamente permetterci di pensare alla Champions League, sarebbe un grandissimo errore. Concentrazione, cattiveria e senso di responsabilità sono le chiavi per il successo nel nostro cammino".



In campionato sarà duello acceso con il suo ex Napoli: "Mancano ancora molte gare allo scontro diretto con il Napoli e quindi dobbiamo mantenere l'attenzione alta su ogni gara". Vietato, per ora, pensare al Tottenham: "Prepareremo la gara a partire da sabato: in competizioni del genere cambia poco giocare la prima in casa o fuori, l'importante martedì sarà non prendere gol e provare a segnare, per poi giocarcela a Londra".