Deulofeu, a sorpresa spunta la Juve

29 giugno 2017

L'affare è complicato e ogni scenario pare plausibile: Gerard Deulofeu è di proprietà dell'Everton ma il Barcellona vanta un diritto di riscatto fissato a 12 milioni entro il 30 giugno. Diritto che i catalani sono intenzionati a esercitare salvo scontrarsi con la volontà del giocatore, al momento impegnato negli Europei Under 21 in Polonia. Deulofeu, infatti, non è convinto di restare in blaugrana dove rischierebbe di trovare poco spazio a causa del tridente Messi-Neymar-Suarez cui pare impensabile levare una maglia da titolare persino in allenamento. E nell'anno che porta al Mondiale in Russia, il talento iberico vorrebbe potersi giocare le sue possibilità. Per lui la soluzione migliore sarebbe il Milan, ma Fassone e Mirabelli non hanno ancora fatto l'affondo decisivo con i catalani.



L'inserimento della Juve può cambiare le cose: secondo il quotidiano britannico Daily Mail, infatti, i bianconeri avrebbero segnato in agenda il nome del 23enne per rinforzare il reparto esterni. Non solo: in Inghilterra scrivono anche di un interesse da parte della Roma, con il ds Monchi che punterebbe lo spagnolo come sostituto di Salah. Ma intanto occorrerà aspettare la prima mossa del Barcellona, poi Juve, Roma e Milan potrebbero darsi battaglia.