Dalla Spagna: "Zidane dirigente della Juve da ottobre". Ma il club smentisce

17/07/2018

La notizia-bomba arriva dalla Spagna , dal sito Libertad Digital per la precisione: " Zinedine Zidane è pronto a entrare nella dirigenza della Juventus a partire da ottobre". Secondo l'indiscrezione, che cita fonti vicine alla famiglia Agnelli, l'ex allenatore del Real sarebbe pronto a fare lo stesso percorso di CR7 per andare ad affiancare Paratici e ricoprire il ruolo di consigliere bianconero. Secondo il quotidiano As, però, il club avrebbe smentito.

Diciassette anni dopo, Zidane sarebbe dunque pronto a ritornare in bianconero. E proprio l'approdo a Torino del marziano CR7 avrebbe convinto il tecnico francese a seguirne le orme per intraprendere un nuovo percorso professionale: alla Juve, infatti, Zizou andrebbe ad affiancare Paratici, tra i principali artefici del "colpo del secolo" che ha portato Ronaldo sotto la Mole. Un altro uomo-Champions, dunque, per la Juve che dopo Cristiano, che da solo ne ha vinte 5, andrebbe ad assicurarsi anche colui che da allenatore ne ha conquistate tre in due anni e mezzo. Tutto suggestivo, soprattutto per i tifosi che riabbraccerebbero Zizou, protagonista in bianconero dal 1996 al 2001, al quale verrebbe riservato un ruolo da tramite tra spogliatoio e club. Ma sempre dalla Spagna e dalle colonne del quotidiano As arriva la smentita del club bianconero che avrebbe fatto sapere che lo stesso incarico che dovrebbe essere offerto a Zidane in relatà è già occupato da Pavel Nedved.