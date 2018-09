Cristiano Ronaldo, prima rete in Italia nella 'sua' porta

16/09/2018

Non esattamente un gol 'alla Cristiano Ronaldo', forse uno dei più facili della sua carriera, ma anche uno dei più festeggiati dal portoghese e da tutto l'Allianz Stadium, che al minuto 50 della sfida col Sassuolo è letteralmente esploso per celebrare la prima marcatura in Serie A del portoghese, arrivata alla quarta partita di campionato. Ronaldo ha segnato nella 'sua' porta, quella della splendida rovesciata dello scorso anno, e poi ha esultato con la sua consueta posa sotto la curva Nord. Per il Pallone d'Oro il primo gol è arrivato dopo 28 tiri, esattamente come lo scorso anno, quando chiuse la stagione in Liga con 27 reti. Un quarto d'ora dopo, con un preciso sinistro nell'angolino, è arrivata anche la doppietta personale per CR7, che ha toccato quota 400 gol in carriera nei campionati nazionali.