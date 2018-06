"A riveder le stelle", la campagna abbonamenti 2018/2019 dell'Inter

18/06/2018

IL COMUNICATO DELL'INTER

'A riveder le stelle': ecco il tanto atteso claim della Campagna Abbonamenti 2018/19 dell'Inter. Un riferimento diretto a un'avventurosa stagione, quella appena terminata, conclusasi con il ritorno in UEFA Champions League. A riveder le stelle è anche l'ambiziosa operazione messa in atto per chiamare i tifosi all'abbonamento: un imponente scatto corale ispirato all'arte rinascimentale, con uno slogan tratto direttamente dalla Divina Commedia: 'A riveder le stelle', appunto, quelle della Champions League. L'opera coinvolge oltre cento soggetti ritratti in piccoli gruppi da Joan Garrigosa, pluripremiato fotografo spagnolo dalla lunga carriera nel mondo della pubblicità. Ancora una volta, l'Inter mette in primo piano i suoi tifosi: i protagonisti della Campagna, infatti, sono stati scelti con uno street casting messo in atto a San Siro durante una delle ultime partite di campionato della stagione 2017/18. Le età dei tifosi presenti nell'immagine vanno dai 2 mesi e mezzo ai 92 anni. Un'opera che riunisce tutto il mondo interista, ricca di dettagli che ripercorrono alcuni momenti iconici della gloriosa storia nerazzurra. Un mondo incredibilmente variegato che, dopo una stagione emozionante, torna a volgere lo sguardo verso l'alto, verso il cielo, verso le stelle. Inoltre, come per una vera opera d'arte, il Club diffonderà un'audioguida in grado di spiegare la composizione più nel dettaglio. Gli ascoltatori verranno invitati ad aguzzare gli occhi, perchè i messaggi nascosti nelle pose dei soggetti ritratti sono tanti e molto significativi; allegorie nerazzurre degne delle migliori opere d'arte rinascimentali. Nel corso delle prossime settimane, inoltre, saranno rivelate sui canali ufficiali della Società anche le storie personali di cinque soggetti speciali ritratti nello scatto. La campagna è stata anticipata da un videoclip online che racconta la salita 'a riveder le stelle' di un tifoso con il figlio di 5 anni, che per la prima volta vedrà l'Inter giocare in Champions League. I progetti di comunicazione del Club puntano sempre a stupire il pubblico. La citazione dantesca, la scelta di una composizione dotata di grande forza e in grado di ricordare un affresco rinascimentale, la tecnica utilizzata per gli scatti, spingono a un posizionamento alto, alla pari del Brand Inter, che la squadra e i tifosi meritano. Sorprendere: è questo il modo per esserci, anche grazie a una campagna affissioni capillare, con posizionamenti di prestigio nella nostra Milano, e iniziative che puntano a dare valore ad una creatività straordinaria nata con un semplice street casting e realizzata grazie ad un fotografo di fama mondiale e importanti riferimenti artistici.