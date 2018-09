Lazio, Inzaghi: "Apollon squadra esperta, in Europa è un'altra musica"

19/09/2018

Dopo la vittoria di misura sul campo dell'Empoli, la Lazio si prepara al debutto stagionale in Europa League , giovedì sera all'Olimpico arriva l' Apollon Limassol e il tecnico Simone Inzaghi non si fida: "Domani ricominciamo - ha detto in conferenza stamppa - sappiamo che è la prima in Europa, che sarà un girone complicato, ma anche che stiamo facendo in modo che domani ci sia un buon esordio".

Nella testa dell'allenatore biancoceleste c'è ancora la dolorosa eliminazione dell'anno scorso: "Il ritorno dei quarti di finale con il Salisburgo lo vorrei rigiocare, ma fino a quella partita era stato fatto un grande percorso in Europa League. Le gare sono tutte insidiose, avevamo un buon vantaggio all'andata ma è andata così". Inzaghi ci tiene all'Europa e teme il Limassol, ma per la sfida dell'Olimpico annuncia qualche cambio: "Sicuramente vogliamo far bene perché sappiamo che per noi è importante, ho giocatori di livello e domani ci sarà qualche cambio per far trovare a tutti la migliore condizione". "Prima di Empoli ho pensato solo al campionato e così sto facendo in vista di domani - ha aggiunto - Ci saranno tante gare e con il mio staff dovrò capire quali giocatori possono scendere in campo in ogni specifica situazione".

"L'anno scorso avevamo abituato tutti a fornire ottime prestazioni - ha continuato il tecnico - quindi dovremo migliorarci. Essendo la prima giornata della fase a gironi, basterà vincere anche di misura. L’Apollon è una squadra esperta, con un'età media alta, hanno buona esperienza europea.sarà utile già domani,ha la mia massima fiducia, l’ho voluto fortemente, è forte e ci fornisce tante soluzioni, domani sarà titolare”. Infine il punto sugli infortunati: "oggi farà la prima parte della seduta con noi, ma ci vorrà ancora tempo per vederlo in campo. Le prime sensazioni sono buone.è tornato in campo, vediamo come reagirà nei prossimi giorni. Entrambi però non ci saranno col Genoa. Susiamo in attesa degli esami, speriamo non sia niente di grave. Surimango fiducioso".