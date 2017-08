Europa League: Shkendija-Milan 0-1, rossoneri alla fase a gironi

24 agosto 2017

LA PARTITA

Montella decide di partire, per la prima volta in stagione, con la difesa a 3, schierando dal primo minuto Zapata, Bonucci e Romagnoli, alla prima partita ufficiale dopo l'infortunio al ginocchio sinistro, che lo ha costretto a saltare l'Europeo Under 21. Parte forte il Milan, che al 4' minuto va vicinissimo al vantaggio con baby Cutrone, che, dopo aver recuperato il pallone in area di rigore, fa partire il sinistro, ma il suo tiro viene respinto sulla linea da Todorovski. I padroni di casa rispondono al 10' con un destro di Ibraimi dai 20 metri, che, però, finisce alto sopra la traversa. La squadra di Montella passa al 13': lancio di Locatelli da metà campo per Cutrone in area di rigore, che con una finta fa sedere Teqja e scaraventa la palla alle spalle di Zahov, segnando così la rete dell'1-0. Lo Shkendija non molla e al 33' sfiora il pareggio con un colpo di testa di Radeski, che finisce alto sopra la traversa. Nel finale di tempo i rossoneri hanno la palla del 2-0 con Andrè Silva, che fa partire un bolide dal limite dell'area, ma Zahov è pronto e para in due tempi.



Nella ripresa sono i padroni di casa a sfiorare il pareggio dopo appena due minuti con un tiro a giro di Ibrahimi, che, però, finisce di poco a lato. Due minuti più tardi è ancora lo Shkendija a rendersi pericoloso con Alimi, che, però, tutto solo, si fa ipnotizzare da Storari. Al 66' sono ancora i padroni di casa a sfiorare il pareggio con una cannonata di Alimi, che, però, viene parata da un super intervento di Storari, che devia in corner. Nel finale di tempo il Milan ha l'occasione di raddoppiare con Andre Silva, che, però, tutto solo, non riesce a controllare in area di rigore un pallone messo in mezzo da Abate. Missione compiuta per gli uomini di Montella, che domani scopriranno, nel sorteggio previsto per le ore 13:00, quali squadre affronteranno nella fase a gironi.