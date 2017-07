Europa League, preliminare: bene lo Zenit di Mancini, vince anche il Marsiglia di Garcia

27 luglio 2017

Inizia con una vittoria l'avventura europea di Mancini alla guida dello Zenit di San Pietroburgo, che batte 2-0 lo Yehuda, grazie alle reti di Criscito e di Kokorin. Ipoteca la qualificazione al quarto turno dei preliminari d'Europa League il Marsiglia dell'ex allenatore giallorosso Garcia, che al Velodrome batte l'Ostenda 4-2. I francesi, dopo il vantaggio di Germain in apertura, si fanno rimontare da una rete di Siani su rigore; ci pensa Sanson a riportare i francesi in vantaggio alla mezz'ora. Nel secondo tempo è ancora Germain il protagonista: l'attaccante del Marsiglia realizza altre due reti, regalando così la prima vittoria stagionale alla sua squadra.



Delude l'Athletic Bilbao che pareggia 1-1 in Romania contro la Dinamo Bucarest; al gol di Laporte per gli spagnoli nel primo tempo, risponde la rete di Rivaldinho al 54' minuto, che lascia aperte le speranze di passare il turno alla sua squadra. Brutta sconfitta, invece, per il Sion di Tramezzani, che perde 3-0 contro i lituani del Sudova; ora gli svizzeri, per passare il turno, dovranno vincere giovedì prossimo 4-0. Rischia di abbandonare l'Europa League anche lo Sparta Praga di Stramaccioni che, a Belgrado, perde due a zero con la Stella Rossa, che va a segno con Boakye e Kanga. Vittoria di misura anche per l'Everton di Koeman che, nel giorno del ritorno di Wayne Rooney, vince 1-0 contro gli slovacchi del Ruzombrok, grazie a una rete di Baines al 65' minuto.