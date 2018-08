Europa League, il sorteggio dei gironi in diretta

31/08/2018

GRUPPO A Bayer Leverkusen Ludogorets Zurigo GRUPPO B Salisburgo Celtic Lipsia GRUPPO C Zenit San Pietroburgo Copenaghen Bordeaux GRUPPO D Anderlecht Fenerbahce Dinamo Zagabria GRUPPO E Arsenal Sporting Lisbona Qarabag GRUPPO F Olympiacos MILAN Real Betis GRUPPO G Villarreal Rapid Vienna Spartak Mosca GRUPPO H LAZIO Marsiglia Eintracht Francoforte GRUPPO I Besiktas Genk Malmo GRUPPO J Siviglia Krasnodar Standard Liegi GRUPPO K Dinamo Kiev Astana Rennes GRUPPO L Chelsea Paok Bate Borisov

GRIEZMANN MIGLIOR GIOCATORE DELLA SCORSA EUROPA LEAGUE

C'erano pochi dubbi: Antoine Griezmann è stato eletto come miglior giocatore della scorsa Europa League. Il francese dell'Atletico Madrid ha già ricevuto il premio: "Sono molto contento e spero di conquistare altri riconoscimenti in futuro. Mi dispiace non essere a Montecarlo, ma ho una partita da preparare".