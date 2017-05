Serie A: Crotone-Lazio 3-1, i calabresi sono salvi

LA PARTITA

Incredibile allo Scida. Il Crotone compie un'impresa colossale e scrive una splendida favola di questo campionato, conquistando una salvezza che dopo il girone d'andata chiuso con soli 9 punti sembrava una chimera. I calabresi fanno il loro dovere battendo la Lazio e ringraziano il Palermo, capace di battere l'Empoli che si è presentato all'ultima giornata con un punto di vantaggio. Un capolavoro di Davide Nicola e di una città intera, il primo perché ci ha sempre creduto e, dopo aver pagato dazio insieme ai suoi ragazzi al debutto in Serie A, ha costruito con il duro lavoro una squadra mai doma e che ha lottato fino alla fine. Bravissima la società a puntare su di lui anche quando i risultati latitavano, splendidi i tifosi a stare sempre al fianco della squadra.



Lo Scida, senza dubbio, è stato l'arma in più dei pitagorici, partiti ad handicap perché costretti a giocare le prime tre gare casalinghe (contro Genoa, Palermo e Atalanta) all'Adriatico di Pescara. Un solo punto conquistato il magro bottino, che rende ancora più incredibile l'impresa del Crotone. Dopo 19 giornate lo svantaggio dall'Empoli era di ben 8 lunghezze e dopo altre 19 Falcinelli e compagni si sono ritrovati davanti di due. Un miracolo aiutato dalla corsa a gambero dei toscani, ma che porta soprattutto la firma di Falcinelli (13 gol in campionato), Cordaz (tante grandi parate) e dell'eroe meno atteso: Nalini. Il 27enne esterno prima di stasera non aveva mai segnato in Serie A e la sua doppietta ha steso una Lazio con pochi stimoli.



Il Crotone non può fare troppi calcoli e parte subito forte, anche se è la Lazio ad avere la prima grande chance, quando Cordaz si deve superare su Immobile (10'). La squadra di Nicola, reduce da 17 punti in 8 giornate, è riuscira ad avere quella dose di cinismo che le è mancata per gran parte del torneo e con due tiri si trova sul 2-0 dopo 22'. Al 14' Rohden mette a centroarea per l'accorrente Nalini che con un preciso rasoterra batte Strakosha e realizza il suo primo gol nella massima serie. Passano 4' e la punizione di Barberis trova la testa di Falcinelli che batte ancora Strakosha. La squadra di Inzaghi torna in partita al 26' grazie a Immobile che realizza un rigore assegnato per un goffo affossamento di Patric da parte di Sampirisi. La rete subita mette un po' di timore ai padroni di casa che non si affacciano più dalla parti di Strakosha. La Lazio chiede un altro rigore (Ceccherini su Immobile), prima della follia di Bastos: il difensore angolano, già ammonito, entra in ritado su Nalini e al 42' finisce negli spogliatoi.



La serata da raccontare ai nipotini del numero 9 nato a Isola della Scala diventa leggendaria quando dopo un'ora trafigge ancora Strakosha per il gol del 3-1. E' l'unica emozione della ripresa in campo, mentre sugli spalti comincia la festa quando il Palermo segna una prima volta e poi è tripudio quando raddoppia. Al triplice fischio di Rocchi, lo Scida esplode di gioia per una salvezza tanto sensazionale quando meritata. La Lazio, dal canto suo, chiude al quinto posto alle spalle dell'Atalanta, ma in ottica Europa League non cambia nulla: i biancocelesti approdano alla fase a gironi insieme ai bergamaschi, lasciando i preliminari al Milan.