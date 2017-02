Serie A: Chievo-Udinese finisce 0-0 nella noia Al Bentegodi veneti opachi, ma i friulani non approfittano dell'espulsione di Cesar

di EMMANUEL MILANO 5 febbraio 2017

Nessun problema di classifica per Chievo e Udinese che potevano giocare a viso aperto, ma il risultato finale è stato uno 0-0 noioso. Portieri praticamente inattivi per 90’. Un punto per parte che porta le squadre di Maran e Delneri a quota 29. Ad accendere il finale di partita l’espulsione di Cesar per doppia ammonizione.Ma i friulani poco concreti non riescono ad approfittarne. Deludenti Zapata e Pellissier.

Zoom Disattiva slideshow Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Prev Next

LA PARTITA Chievo e Udinese arrivano a braccetto, a quota 28 punti, alla sfida del Bentegodi con due vittorie importanti che hanno dato tranquillità all’ambiente. I veneti hanno sbancato l’Olimpico, e grazie al gol di Inglese hanno battuto la Lazio. L’Udinese ha firmato la vittoria di prestigio sul Milan mettendo in crisi la squadra di Montella. E con la zona retrocessione molto lontana le due squadre possono giocare a viso aperto. Maran dà fiducia a Pellissier, Delneri conferma il tridente De Paul-Zapata-Thereau. Squadre che si studiano e si annullano nei primi minuti. All’8’ il primo squillo è un colpo di testa di Pellissier che si perde sul fondo. Difese bloccate e portieri che restano inattivi.



La partita la prova a fare la squadra di Gigi Delneri, ma il possesso di palla non porta pericoli alla porta difesa da Sorrentino. Poche emozioni nei primi 45 minuti giocati sotto una pioggia intensa, Meggiorini si becca un giallo per un intervento duro su Zapata. Radovanovic conferma di non essere in giornata al 35’ centrando la barriera su punizione. Ci prova l’Udinese al 40’ ma un’altra punizione, questa volta di De Paul si perde sul fondo. Thereau avrebbe anche la palla buona al limite dell’area ma si addormenta permettendo l’intervento di un difensore. Si conclude così un primo tempo dove a prevalere è stata la noia senza vere occasioni da gol.



Si riprende senza cambi dopo un primo tempo senza emozioni. Al 5’ ottima ripartenza di Pellissier che scarica su Meggiorini, ma il cross viene chiuso dall’intervento di Danilo. Le squadre si allungano con il passare dei minuti a vantaggio degli attaccanti. Al 9’ Hallfredsson batte un calcio d’angolo preciso per la testa di Zapata che spreca mandando la palla alta sopra la traversa. Passano i minuti, ma il gioco non decolla, non riescono a dare il cambio di passo i nuovi entrati Izco e Inglese.



Ci prova Thereau al 22’ ma la palla si perde malinconicamente sopra la traversa. I pericoli arrivano solo su calcio d’angolo e questa volta è Samir a non trovare lo specchio di testa. La svolta potrebbe arrivare a nove minuti dalla fine. Entrata dura di Cesar su Matos. Un’entrata scomposta che porta al secondo cartellino giallo e alla conseguente espulsione dello sloveno. Nemmeno l'inferiorità numerica riesce a rompere l'equilibrio di una sfida che si trascina fino al triplice fischio di Aureliano.

LE PAGELLE Hallfredsson 6,5 – In un pomeriggio di noia, si distingue dando sostanza al centrocampo friulano.



Birsa 5,5 – Mancano oramai da tempo i suoi guizzi che avevano illuminato il gioco dei clivensi a inizio stagione.



Cesar 5 - In un pomeriggio di ordinaria amministazione la macchia dell'espulsione



Fofana 4,5 – Ha talento, ma si specchia troppo in se stesso. E così tra un dribbling e l’altro va a sbattere contro il muro difensivo del Chievo.



Zapata 5 – Ci mette come sempre impegno e dedizione. Fa a spallate con i difensori clivensi, ma quando trova lo spazio giusto per la conclusione, il colpo di testa è alto sopra la traversa.



Samir 6,5 – Puntuale sulla fascia, manca l’appuntamento con il gol di testa che avrebbe reso il suo pomeriggio indimenticabile.



Pellissier 5,5 – non riesce a incidere nella sfida, è sua l’unica conclusione nello specchio della partita. Ma il tiro neutralizzato da Karnezis è a gioco fermo.

IL TABELLINO CHIEVO-UDINESE 0-0

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 6, Frey 6, Gamberini 6, Cesar 5, Gobbi 5,5, Radovanovic 5,5, Rigoni 5,5 (19’st Izco 6), Hetemaj 6, Birsa 5,5, Meggiorini 5,5 (38' st Spolli sv), Pellissier 5,5 (18’ st Inglese 5,5) A disp.: Seculin, Confente, Bressan, Bastien, Sardo, De Paoli, De Guzman, Kiyine, Gakpe. All.: Maran 5,5

Udinese (4-3-3): Karnezis 6, Widmer 6, Danilo 6, Felipe 5,5, Samir 6,5, Fofana 4,5 (28'st Adnan 6), Hallfredsson 6,5, Jankto 5,5 (44' st Kums sv), De Paul 5 (34' st Matos 6), Zapata 5, Thereau 5 A disp.: Scuffet, Borsellini, Angella, Heurtaux, Balic, Evangelista, Ewandro, Perica All.: Delneri 5,5

Arbitro: Aureliano

Marcatori:

Ammoniti: Meggiorini, Cesar, Radovanovic (C), De Paul (U)

Espulsi: Cesar (C)

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X