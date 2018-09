Psg, Tuchel ‘disturbato’ in conferenza stampa: è la mamma!

19/09/2018

Una chiamata imprevista ha caratterizzato la conferenza stampa di Tuchel, tecnico del Psg, durante il post-partita della gara giocata e persa ad Anfield contro il Liverpool. A ‘disturbare’ l’allenatore mentre parlava con i giornalisti presenti in sala è stata la mamma del tedesco che lo ha rivelato mostrando a tutti il telefono mentre squillava. Con un ghigno sorridente Tuchel ha commentato velocemente l’accaduto scatenando le risate dei presenti.



Non solo sorrisi però per il tecnico del Psg che non ha preso bene la sconfitta last-minute con i Reds decisa da un gran gol di Firmino. “Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, non aveva senso andare al riposo con il Liverpool avanti di due gol - ha tuonato il tedesco a L’Equipe -. Non ci siamo lasciati andare e abbiamo giocato con coraggio. Alla fine è stato difficile, sì, ma questa sconfitta non è meritata”.



I parigini, così come la truppa di Klopp, in Champions sono nello stesso del Napoli che non è andato oltre lo 0-0 con la Stella Rossa in trasferta nella prima uscita europea della stagione.