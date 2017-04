Juve, festa in hotel e rientro in Italia Dopo lo 0-0 al Camp Nou e la qualificazione alle semifinali di Champions, i bianconeri hanno cenato al Crowne Plaza

20 aprile 2017

Una lunga serata di festa quella della Juve a Barcellona. Iniziata al triplice fischio finale dell'arbitro olandese Kuipers al Camp Nou, proseguita sul pullman che ha riportato la squadra bianconera dallo stadio all'hotel Crowne Plaza, dove ha alloggiato in questa trasferta catalana, e terminata con una cena nell'albergo stesso. Alle 11.52 partenza dall'aeroporto di Barcellona per il rientro in Italia. Arrivo a Torino Caselle alle 13.10.



SQUADRA SUBITO IN CAMPO A VINOVO La Juventus è rientrata nella tarda mattinata all'aeroporto di Caselle e si è immediatamente messa al lavoro al Training Center. I ragazzi di mister Allegri sono stati impegnati in una seduta di scarico, che ha visto protagonisti i giocatori titolari sera al Camp Nou, mentre il resto del gruppo ha lavorato con il pallone.

I TIFOSI DELLA JUVE INCORONANO ALLEGRI A VINOVO Tornata da Barcellona, la Juve è arrivata a Vinovo per iniziare a preparare la gara contro il Genoa. Davanti al centro sportivo bianconero un nuovo striscione dedicato ad Allegri: "Ieri contenti in Italia oggi Allegri in Europa andiamo a comandare".

LA JUVE E' A TORINO. CUADRADO ANCORA A BARCELLONA PER CONTROLLI La Juve è arrivata a Torino-Caselle intorno alle 13.10. Ad attenderla un centinaio di tifosi. Ora squadra a Vinovo per allenarsi in vista dell'impegno di domenica sera contro il Genoa. Tra i bianconeri non c'è Cuadrado, rimasto a Barcellona con il medico per effettuare accertamenti dopo la botta alla schiena ricevuta ieri. Il colombiano raggiungerà Torino in serata e domani sarà a Vinovo.

JUVE PARTITA DA BARCELLONA ALLE 11.52 La Juve è decollata dall'aeroporto di Barcellona alle 11.52. L'arrivo a Torino-Caselle è previsto intorno alle 13.15-13.30.

LICHTSTEINER: "RISVEGLIO DOLCISSIMO" "Un risveglio dolcissimo. Questa qualificazione ci dà tanta autostima". Così Stephan Lichtsteiner all'uscita dall'hotel della Juve a Barcellona prima della partenza con il pullman in direzione aeroporto. "Chi in semifinale? Vediamo...".

DYBALA SU INSTAGRAM: "GRANDE CENA!" Grande cena oggi! #finoallafine VAMOOOOOOOOOOOOOS Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala) in data: 19 Apr 2017 alle ore 15:34 PDT

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X