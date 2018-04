Il Real Madrid arriva a Torino: che accoglienza per Cristiano Ronaldo!

2 aprile 2018

Sale la febbre per Juventus-Real Madrid. Le finaliste della scorsa edizione della Champions League quest'anno si trovano da avversarie nei quarti di finale. Sola una potrà continuare la corsa verso la finalissima di Kiev. Andata a Torino, dove i bi-campioni d'Europa in carica sono arrivati nell'entusiasmo generale. Ad accogliere i blancos oltre 100 tifosi al Golden Palace Hotel. Come sempre accade, le attenzioni della maggior parte dei presenti erano rivolte a Cristiano Ronaldo, ma l'unico a prestarsi a selfie e autografi è stato Florentino Perez. A volte tocca "accontentarsi" del presidente...