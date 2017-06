Finale Champions, panico a Torino: 600 feriti tra tifosi della Juve, cinque sono gravi

3 giugno 2017

Almeno 600 feriti, cinque dei quali sarebbero in condizioni gravi (tra questi un bimbo di 4 anni), in Piazza San Carlo a Torino. Drammatico bilancio nel cuore del capoluogo piemontese, dove migliaia di tifosi stavano assistendo alla partita tra Juventus e Real Madrid davanti al maxischermo. Il cedimento di una ringhiera di una scala di accesso al parcheggio sotterraneo di piazza San Carlo ha scatenato il panico generale: è scattato il fuggi fuggi, con tanti tifosi che sono rimasti schiacciati nella calca. La gente, all'improvviso, ha cominciato a correre calpestando le persone che cadevano: il timore, immediato, era quello di un attentato. Niente bombe, in realtà, ma il panico ha provocato la fuga.

"Abbiamo sentito qualcuno urlare, la gente ha iniziato a spingere e siamo scappati". Lo racconta una tifosa della Juventus che era in piazza San Carlo, a Torino, quando è scoppiato il panico tra le migliaia di persone che stavano assistendo alla finale di Champions League dal maxi schermo allestito dalla città. "Io sto bene - aggiunge - ma ho visto tante persone cadere per terra".



Le prime ricostruzioni parlavano di uno stupido scherzo, qualcuno che urlando "bomba, bomba", aveva innescato la fuga di tutti i tifosi dalla piazza. Con il passare del tempo, però, si è capito che la reazione è stata dovuta al crollo di una ringhiera. Secondo le forze dell'ordine le persone bisognose di assistenza sanitaria sarebbero almeno 600. Cinque i codici rossi: tra questi un bambino di 4 anni che sarebbe il più grave.



"Sono sconvolto, sembrava l'Heysel": a dirlo è un anziano tifoso della Juventus, i capelli grigi, mentre si allontana in lacrime dal centro di Torino ancora sotto sopra per le scene di panico che si sono scatenate tra i tifosi.



IL QUESTORE: "FORSE UN PETARDO HA SCATENATO IL PANICO"

"Potrebbe essere stato un petardo, fatto esplodere forse in modo incosciente, a scatenare il panico" tra i tifosi della Juventus che stavano assistendo alla finale di Champions League dal maxi schermo allestito in piazza San Carlo, nel centro di Torino. Lo ha affermato all'ANSA il questore di Torino, Angelo Sanna, che sta coordinando dalla sala operativa della Questura le attività necessarie ad accertare quanto accaduto.



ARRESTATI DUE SCIACALLI

Due sciacalli sono stati arrestati dai Carabinieri nel centro di Torino. I militari dell'Arma li hanno sorpresi a rovistare tra le borse e gli zaini abbandonati dai tifosi della Juventus fuggiti in preda al panico dalla piazza mentre stavano assistendo alla finale di Champions League dal maxi schermo allestito in piazza San Carlo. I carabinieri hanno attivato le pattuglie anti sciacalli. Tutte le caserme dell'Arma, inoltre, sono aperte e a disposizione della cittadinanza per assistenza e informazioni.