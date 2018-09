Champions, Messi raggiunge Raul: ma Mbappé gli 'ruba' un record

19/09/2018

Ancora Lionel Messi , sempre Lionel Messi. L'attaccante argentino del Barcellona scrive un'altra pagina da record della sua storia personale e di quella della Champions League con l'ennesima prestazione da incorniciare di una carriera fantastica. Alla Pulce è bastata poco più di mezz'ora, andando in gol su punizione contro il Psv ha infatti segnato in Champions per la 14esima stagione consecutiva (primo gol nel novembre 2005 contro il Panathinaikos), raggiungendo l'ex Real Madrid Raul e superando Cristiano Ronaldo , che stasera farà il proprio esordio con la Juventus .

Una serata da fenomeno per l'attaccante argentino, che ha steso gli olandesi con tre reti d'autore che gli consentono di superare l'eterno rivale CR7 per numero di triplette segnate in Champions, otto contro le sette del portoghese, che comunque guida la classifica cannonieri all time con 120 gol (contro i 103 di Messi) e che stasera mette nel mirino il Valencia. Notte da ricordare dunque quella del Camp Nou per Messi, che però si vede anche 'strappare' un record da Kylian Mbappè: con il gol realizzato nel finale della sfida contro il Liverpool, infatti, l'attaccante francese del Psg diventa il più giovane calciatore della storia della Champions a superare la doppia cifra, 11 reti segnate a soli 19 anni e 272 giorni (l'argentino ci arrivò quando aveva 21 anni e 119 giorni).

In tema di traguardi e record, serata da ricordare anche per il portiere del Porto Iker Casillas, che giocando da titolare contro lo Schalke 04 (1-1 il risultato finale) ha inaugurato la sua ventesima stagione tra i pali in Champions League, prima con la maglia del Real Madrid e poi con quella dl club portoghese. Lo spagnolo diventa il primatista assoluto superando Ryan Giggs (19 stagioni), sul podio di questa speciale classifica anche un altro ex del Manchester United, Paul Scholes, che si è fermato a quota 17.