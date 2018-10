Champions League: l'ungherese Kassai arbitra Napoli-Liverpool, il serbo Mazic per Psv-Inter

01/10/2018

Sarà l'ungherese Viktor Kassai l'arbitro di Napoli-Liverpool, valida per la seconda giornata del gruppo C di Champions League, in programma mercoledì alle 21 al San Paolo. Nella prima uscita gli azzurri hanno pareggiato 0-0 a Belgrado contro la Stella Rossa. Fischietto serbo per l'Inter, impegnata sempre mercoledì a Eindhoven con il Psv (gruppo B, ore 21): dirigerà Milorad Mazic. Nella prima giornata successo nerazzurro per 2-1 sul Tottenham.