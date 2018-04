La nonna superstar di Immobile augura buona Pasqua ai tifosi

3 aprile 2018

Pochi secondi e gli auguri per una buona Pasqua a tutti i tifosi della Lazio. E' bastato questo alla nonna di Ciro Immobile per tornare ad essere una vera e propria star del web, capace di conquistare tutti con la sua simpatia. L'ormai celebre nonna Nunzia era già apparsa sui social del centravanti biancoceleste durante il 2017, quando era stata protagonista di alcuni divertenti siparietti in compagnia, ovviamente, del nipote. E a distanza di qualche tempo, la donna è riapparsa in video, dove ha fatto i suoi auguri a tutti i "farwest" di Immobile.