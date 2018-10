Real Madrid, nuovo tentativo per Conte: Solari non convince

31/10/2018

Il Real Madrid ha ancora il famoso cerino in mano: Antonio Conte continua a chiedere determinate garanzie tecniche , Michael Laudrup avrebbe detto no (anche se ha smentito in giornata) e Santiago Solari sembra destinato a rimanere ad interim per sole due settimane come da regolamenti. Florentino Perez sta quindi pensando ad un nuovo assalto all'ex allenatore del Chelsea: secondo As è un'opzione ancora aperta ma vanno superati ostacoli economici, tecnici e di spogliatoio.

Il presidente ha paura che l'enorme sponsorizzazione dei veterani per l'opzione Solari sia un sintomo di auto-gestione: la squadra ha scelto un tecnico morbido perché non vuole ripartire da zero e pensa di poter risolvere i problemi senza ingerenze esterne. Esattamente ciò che il Real in questo momento non può permettersi, ecco perché rimane aperta la pista che porta a Conte.



Tre problemi, dicevamo. Quello economico è di facile risoluzione: l'italiano chiede dieci milioni di euro all'anno, i blancos arrivano a quota otto ma sono schermaglie che fanno parte di una normale trattativa. Più complicata la gestione della durata dell'eventuale contratto: Perez si ferma a due anni, Conte ne vuole tre anche per far capire alla squadra che si sta impostando un nuovo e duraturo progetto.



Poi le garanzie tecniche, sul mercato l'ex ct della Nazionale chiede un regista difensivo alla Bonucci e un regista vero e proprio in mezzo al campo (con Modric e Kroos in posizioni di mezz'ala) per dare quadratura alla squadra, accantonando Casemiro. Infine serve che lo spogliatoio mostri la volontà di intraprendere un nuovo cammino e sia a totale disposizione della nuova guida tecnica. Il tempo passa, le alternative scarseggiano e Perez è sempre più propenso a dire sì alle richieste di Conte: ora tocca ai giocatori completare il quadro.