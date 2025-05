Lecce, Giampaolo: "Il Napoli è la squadra più forte del momento, rientra Sansone"

Marco Giampaolo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per il 35° turno di Serie A contro il Napoli capolista al "Via del Mare". Il tecnico della squadra salentina ha aperto parlando di Graziano Fiorita, lo storico fisioterapista del Lecce tragicamente scomparso nel ritiro prima del match in trasferta sul campo dell'Atalanta: "Prima di parlare della partita, voglio abbracciare la famiglia di Graziano, che manca tanto anche a noi". L'allenatore ha rivelato tutte le difficoltà di gestione del momento extra-campo per la perdita di un membro dello staff a cui i giocatori erano molto legati: "Gestire quello che è accaduto non è per nulla facile. Esistono aspetti tecnici, professionali, morali, compresa la gestione del dolore di ognuno di noi: abbiamo persoun uomo della nostra squadra e della nostra famiglia". Giampaolo ha poi svelato quello che ha detto alla squadra prima della trasferta di Bergamo: "Alla squadra ho detto che dovevamo disputare gara di grande spirito, come se questo fosse un anello di congiunzione con quanto accaduto. Tutti hanno fatto la loro parte in modo dignitoso, mi è piaciuto anche il contorno, da parte della squadra, club e tifosi. Ma è necessario fare discorsi separati: il calcio è una cosa, quello che è accaduto a Graziano non può essere strumentalizzato".