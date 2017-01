Premier: poker per Arsenal e Tottenham

14 gennaio 2017

Il Chelsea di Antonio Conte è avvisato: nella corsa al titolo c'è anche il Tottenham. La formazione di Pochettino ribadisce con forza la propria candidatura confermandosi la squadra più in forma in questo primissimo scorcio di 2017: ne fa le spese il West Bromwich, travolto a White Hart Lane. Gli Spurs sbloccano il risultato al 12': palla dentro di Eriksen per Kane che controlla col sinistro e supera Foster con un gran destro sotto la traversa. Partita che diventa ancora più in discesa per Lloris e compagni al minuto 26 quando, su un destro rasoterra di Eriksen dal limite, McAuley mette il piede e spiazza involontariamente il proprio portiere per l'autorete del 2-0. Gara virtualmente chiusa e nella ripresa di scatena Kane: l'attaccante firma il 3-0 al 77' con una girata di destro su cross da destra di Walker (determinante un'altra colossale ingenuità del disastroso McAuley); poi cala il definitivo poker cinque minuti più tardi quando, smarcato da un fantastico scavetto di Alli, beffa Foster con un tiro sporco che si infila nell'angolino. Il Tottenham stravince e adesso sogna: sabato prossimo la trasferta di Manchester contro il City di Guardiola dirà molto sulle ambizioni degli uomini di Pochettino .

TUTTO FACILE PER L'ARSENAL

Vittoria importante per l'Arsenal che si mette alle spalle il pari col Bournemouth e il successo sofferto in FA Cup col Preston North End vincendo con un rotondo 4-0 sul campo dello Swansea fanalino di coda. La gara si sblocca al 37' con Giroud, alla quinta rete nelle ultime 5 gare, che insacca da dentro l'area piccola. In avvio di ripresa la partita dei Gunners va in discesa: al 54' il diagonale di Iwobi incoccia sulla gamba di Cork e finisce in rete mentre al 67' ancora Iwobi realizza con l'aiuto di Naughton che firma l'autogol dello 0-3. Il poker dll'Arsenal arriva al 74' con Sanchez che insacca da pochi passi. La squadra di Wenger sale a 44 punti e aggancia il Liverpool al terzo posto.



In fondo alla classifica con lo Swansea resta il Sunderland che viene travolto in casa per 3-1 dallo Stoke con la doppietta dell'ex interista Arnautovic. Momento nero per il Southampton che incappa nella quarta sconfitta di fila: a sorridere è il Burnley che vince 1-0 col gol di Barton. Successo dell'Hull City che batte 3-1 il Bournemouth a aggancia il Crystal Palace a 21 punti: per i Tigers doppietta dell'ex Palermo Abel Hernandez. Palace sconfitto 3-0 sul campo del West Ham che si sblocca nella ripresa grazie alla prima rete in campionato di Feghouli, desiderio della Roma. Prosegue il momento nero del Watford di Mazzarri che non va oltre lo 0-0 interno contro il Middlesbrough: il successo in campionato manca dal 10 dicembre.