Premier League: United, 2-0 all'Everton e secondo posto. Il Liverpool vince nel recupero Colpo in trasferta degli uomini di Mou, che scavalcano il Chelsea. Terzo successo consecutivo per la squadra di Klopp

1 gennaio 2018

Lo United comincia bene l'anno in Premier. Gli uomini di Mourinho vincono 2-0 in casa dell'Everton grazie ai gol di Martial e Lingard nella ripresa e si riprendono il 2° posto scavalcando il Chelsea. Colpo del Liverpool sul campo del Burnley. I Red vincono 2-1 in pieno recupero e centrano la terza vittoria consecutiva. Al vantaggio di Manè al 61' replica Guðmundsson all'87', ma la zampata finale di Klacvan al 94' fa esplodere la gioia di Klopp

Privo in attacco degli infortunati Lukaku e Ibrahimovic, lo United ringrazia Martial e Lingard. L'ex attaccante francese del Monaco sblocca il risultato al 12' della ripresa su un assist del connazionale Paul Pogba. Lingard firma il raddoppio al 36' con un bel destro dal limite dell'area. Nona sconfitta stagionale per l'Everton che resta per il momento fuori dalla zona Europa.

Torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive il Leicester, che si impone per 3-0 sull'Huddersfield grazie alle reti di Mahrez, Slimani e Albrighton. Le Foxes salgono a quota 30 in classifica, piazzandosi all'ottavo posto. Tre punti d'oro per il Newcastle di Rafa Benitez in casa dello Stoke City, garantiti da una rete di Perez nella ripresa. Finisce 2-2 la sfida tra Brighton e Bournemouth, che ha aperto il programma calcistico del Capodanno, con la squadra di casa due volte in vantaggio e due volte raggiunta. Le due formazioni procedono vicine, al 12/o e 14/o posto della classifica, con il 13/o occupato dal Newcastle.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X