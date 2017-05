Chelsea, Conte manager dell'anno in Premier League

23 maggio 2017

Antonio Conte è stato nominato allenatore dell'anno in Premier League in occasione della cerimonia di premiazione dell'Associazione allenatori inglesi, dopo aver condotto il Chelsea alla conquista del titolo di Premier League e alla finale di FA Cup. Il manager non nasconde la sua soddisfazione: "Credo di aver vissute tante emozioni incredibili nella mia prima stagione in Inghilterra, voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per me".