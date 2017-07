Amichevoli: la Roma fa festa, Tottenham piegato all'ultimo respiro

26 luglio 2017

Dopo la sconfitta ai rigori con il Psg, Di Francesco presenta in campo una formazione rinnovata schierando dal primo minuto i nuovi arrivati Kolarov e Defrel. L'ex Sassuolo viene inserito nel tridente insieme a Dzeko e Perotti. Al 12' l'argentino porta in vantaggio i giallorossi trasformando un rigore concesso per fallo di mano di Carter-Vickers su cross di Nainggolan. Dzeko e Defrel vanno vicini al raddoppio mentre il Tottenham colpisce in pieno una traversa con Dembelé. Nella ripresa Di Francesco dà spazio a Cengiz Under sostituendo Defrel. Il turco parte a razzo e si rende subito pericoloso con una ripartenza veloce conclusa on un tiro a lato. Il Tottenham reclama il penalty per un fallo di Fazio su Kane ma l'arbitro lascia correre. L'attaccante della nazionale inglese va su tutte le furie e litiga con Manolas e Strootman. Al 70' i giallorossi raddoppiano proprio con Cengiz Under che raccoglie il cross di Strootman respinto goffamente da Alderweireld. Negli ultimi minuti la difesa della Roma va in tilt. All'87' Winks appoggia in rete la sfera che vaga in area dopo il palo colpito da Jenssen mentre al 91' è lo stesso olandese a trovare la deviazione vincente sul traversone di N'Koudou. Ma non è finita qui perché, un minuto più tardi, Tumminello si libera in area di un avversario e infila in rete il cross di Strootman. La Roma centra così la prima vittoria nella International Champions Cup: prossimo appuntamento per i giallorossi sarà il match con la Juventus, in programma domenica alle 22 ora italiana al Gillette Stadium di Foxborough.