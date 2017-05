Zidane come Allegri: "Domani per noi la prima delle tre finali"

16 maggio 2017

Vite parallele, o quasi, tra le due squadre che si contenderanno la Champions League il 3 giugno a Cardiff. Se la Juventus domani cercherà di strappare alla Lazio la Coppa Italia per posare il primo mattone del sogno triplete, il Real Madrid alla stessa ora proverà a battere il Celta Vigo in un recupero di campionato, penultimo passo verso il titolo.



Obiettivi simili, come le parole dei rispettivi allenatori: "Domani giochiamo la prima di tre finali". L'ha detto oggi Zinedine Zidane a Madrid, quasi un'eco delle frasi di Massimiliano Allegri. La Juve ha mancato finora il primo match point per lo scudetto, il Real questa chance deve ancora guadagnarsela. Vincendo a Vigo la gara rinviata il 4 febbraio per i danni inferti da una tempesta dalla copertura dello stadio 'Balaidos', i madrileni si porterebbero a +3 sul Barcellona, potendosi accontentare di un pari domenica prossima a Malaga (la seconda delle tre 'finali' di cui sopra) per laurearsi campioni.

Zidane respinge illazioni su un atteggiamento morbido dei galiziani ("Il Celta darà tutto, so che sarà un match duro, ma quello che mi interessa è quello che faremo noi") e conferma che dovrà rinunciare a Gareth Bale, ancora indisponibile: "Sta molto meglio, è già in campo e questo è positivo. Io sono felice di questo (in vista della finale Champions, ndr), ma ora abbiamo da pensare al Celta e Bale non ci sarà". "Noi siamo pronti. Ci mancano due finali per finire il campionato - insiste - e penso positivo, anche perché stiamo molto bene fisicamente".



L'ultima battuta è su Morata che, sostituito contro il Siviglia non ha dato la mano al tecnico (che gliela porgeva) all'uscita dal campo: "Non era arrabbiato con me - spiega - Era arrabbiato per qualcos'altro, non so perché. Può succedere, non è nulla". Verità o bugia, avranno tempo per riparlarne. Altre questioni incombono.