Torino-Napoli 0-5: Sarri-spettacolo spaventa la Roma

LA PARTITA

I dubbi dell'attesa sono minimi, giusto il tempo di godersi l'allungo di Allan per Callejon e il suo destro millimetrico in corsa appena dentro l'area: palla nell'angolo alle spalle di Hart, Napoli subito in vantaggio, al primo impatto (7'). Va così, l'azzurro-Sarri è sempre quel mare di gioco nel quale gli avversari si smarriscono. O che, perlomeno, tentano di arginare. Il gagliardo Torino di Mihajlovic (seduto in tribuna, in castigo per squalifica) ci mette il cuore e quel che possiede, ma dinanzi alla danza napoletana c'è solo da ripararsi. O quasi.

Dal gol a metà ripresa, Callejon, Mertens e Hamsik cercano la massima raffinatezza per trovare la via del raddoppio e forse qui si esagera. Ma tant'è. Fa parte del loro repertorio nel tiki-taka rapido che Sarri impone. Magari arrabbiandosi quando vede i suoi, in certi momenti, sprecare il gol per voglia di... strafare.

Del Toro nessuna traccia? Belotti è isolato, là davanti, ha un palla buona al 26', la sua girata (deviata) si spegne fra le braccia di Reina. E' una traccia, appunto. Ai granata riesce difficile superare la metà campo con palloni ragionati, il pressing di Jorginho, Allan e compagni non lascia respiro e il finale del primo tempo segnala sempre il possesso-Napoli con due off-side fischiati a Mertens, in zona-gol. Off-side che non ci sono.

Ripresa. C'è qualcosa di granata, in avvio di ripresa. Un tiro di Benassi, parato da Reina non senza apprensione; e un altro di Boyè, che manca la porta di un niente. Può essere un cenno di attiva reazione, visto che Hamsik e compagni se la prendono un po' comoda, ma su queste due occasioni-Toro arriva il castigo-Napoli con una ripartenza da scuola... Sarri, assist di Mertens per Insigne che in corsa infila l'angolo alla destra dell'esterrefatto Hart.

E' il raddoppio, dopo un'ora la vittoria in cassaforte, Sarri si concede i cambi (Zielinski e Rog), il Toro è ormai fuori partita e la terza rete di Mertens è un'invenzione del medesimo al 27', un assolo negli ultimi dieci metri con il destro che passa tra palo e portiere. Applausi. Cui aggiungere la rete numero quattro ancora di Callejon al 31' (assist di Mertens, tanto per... cambiare) e il gol numero cinque di Zielinski al 32', per siglare una vittoria mai stata in dubbio. E, se ne ha voglia, per indurre gli azzurri a non infierire.

Anche per capire e far capire, alla fine, che l'entità di questo 5-0 non è affatto esagerata per quello che si è visto in campo. Demeriti granata? Sì, forse sì. Ma dinanzi al calcio-Napoli, al calcio di questo Napoli, c'è solo da restare ammirati.