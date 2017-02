Spalletti: "Giocano Totti e le... riserve. Se volete chiamarle così"

22 febbraio 2017

Dopo la vittoria per 4-0 nell'andata Lucianoicorre al turnover domani sera nella gara di ritorno contro ilnei sedicesimi di finale di Europa League. "Qualcosa verrà fatto, se gente comeJesus, Paredes si vogliono chiamare riserve allora giocano le riserve, però ci vuole fantasia a chiamarle riserve", ha sottolineato in conferenza stampa.Spalletti concederà spazio a Francesco("domani gioca") mentre risparmierà la coppia d'attacco titolare("non gioca nessuno dei due"). Troverà spazio anche Gerson. "Ha giocato poco ma si è impegnato, fa vedere di avere delle qualità, bisogna vedere un discorso più ampio - ha evidenziato - Non posso garantire che partirà dall'inizio". Spalletti ha poi invitato la sua squadra a mantenere la guardia alta. "Se non siamo all'altezza della situazione è difficile, ma mi sembra ci sia una presa di coscienza superiore a quella della banalità. La storia del calcio dice che ci sono dei risultati clamorosi come quello del Milan contro ildal 4-1 c'è stato un 4-0. Quanto a noi stessi c'è quello di Genova (la sconfitta per 3-2 con landr)", ha ricordato l'allenatore giallorosso.