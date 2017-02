Serie A, la moviola della 23.a giornata

4 febbraio 2017

Bologna-Napoli, arbitro Massa

23' Calcio di rigore per il Bologna. Bergonzi: "Rigore netto per fallo di mano di Callejon. Lo spagnolo andava anche espulso per chiara occasione da gol a un metro dalla porta".

25' Espulsione Callejon. Bergonzi: "Fallo di reazione su Nagy: cartellino rosso diretto giustissimo".

32' Espulsione Masina. Bergonzi: "C'è il fallo del difensore rossoblù, ma non è chiara occasione da rete perché c'è Maietta che può ancora intervenire. Era solo da ammonire".