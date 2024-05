Sinner sempre più vicino al Roland Garros: Cahill pubblica una foto con le palline del torneo francese

TENNIS

Il tecnico australiano ha postato un'immagine di una racchetta insieme alle palline della competizione transalpina lasciando intravedere il rientro dell'azzurro

Ogni ora che passa, aumentano le possibilità di vedere Jannik Sinner in campo al Roland Garros. Se è vero che le terapie svolte presso il J|medical di Torino stiano dando i propri effetti, al tempo stesso soltanto domenica si potrà sapere qualcosa in più, giorno in cui il 22enne di Sesto Pusteria dovrebbe lasciare il centro medico bianconero. A quel punto trasferta diretta verso Monte Carlo e il test decisivo sulla terra rossa con la racchetta, quella fotografata da Darren Cahill insieme alle palline del torneo francese e pubblicata sui social.

Che si tratti di un indizio verso il suo futuro prossimo? Dipenderà come andranno gli allenamenti sulla terra rossa avendo a disposizione una settimana prima di prendere parte alla competizione transalpina. Tolto il problema all'anca, molto potrebbe dire anche la condizione fisica dell'azzurro che dovrebbe sostenere due settimane molto intense con match che possono prolungarsi sino al quinto set. Sapendo che la posizione numero 1 della classifica mondiale è a un passo anche senza scendere in campo, vale la pena rischiare il tutto per tutto? Lo scopriremo nei prossimi giorni, in attesa di nuove informazioni da parte di Darren Cahill.