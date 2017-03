Samp-Juve 0-1: decide Cuadrado, si infortuna Dybala

Samp-Juve 0-1. Decide un bel gol di Cuadrado dopo soli 7 minuti. Poi la Juventus controlla e gestisce una partita che regala brividi solo nel primo tempo. Con l'infortunio di Dybala al 27' pt (problema muscolare da valutare) che tiene in apprensione il mondo-Juve verso la doppia sfida col Napoli e il Barcellona. Alla Samp non basta un commovente Quagliarella . Per Allegri tre punti d'oro in chiave-scudetto.

LA PARTITA

Bel gol di Cuadrado, subito, in volo a raccogliere l'assist di Asamoah. Bel gol quasi a togliersi, immediato, il pensiero dominante a casa-Juve, che è il pensiero (fisso) di volerle vincere tutte. Poi una saggia,e sicura, amministrazione del terreno di gioco di Marassi, sul quale la Samp prova subito a far male (Quagliarella, pochi secondi prima di Cuadrado), Samp che poi si affloscia dinanzi al palleggio dominante bianconero. E a metà primo tempo l'improvviso stop di Paulo Dybala.

Il Dybala-pensiero, in tal senso, diventa il secondo tema di giornata. Problema muscolare, si dice sulle prime, e i pensieri vanno appena alla chiamata argentina, e si fissano sui primi 19 giorni di aprile quando due volte il Napoli e -soprattutto- due volte il Barcellona diranno di che metallo sarà la stagione di Max Allegri, partendo dal Triplete a scendere.

Paulo si accascia a metà campo, non ha la faccia di chi stia sopportando chissà quale dolore, ma tant'è. I pensieri corrono, entra Pjaca, Allegri risistema il gruppo col 4-4-2 e Mandzukic a ridosso di Higuain e da lì alla fine del primo tempo vanno annotate almeno tre, nette, palle-gol sparse fra Higuain, Mandzukic, e Pjaca, mentre la Samp si risveglia poco oltre la mezz'ora con Quagliarella che prova a insolentire Buffon con giocate spericolate, compresa una rovesciata volante che strappa applausi.

Ripresa. Ci sarebbe anche il secondo tempo da celebrare. Ci sarebbe perché accade poco, quasi niente. Con la Juve che comanda e non si concede lussi, nel senso che la ricerca del secondo gol è un po' così, una non stretta necessità e dire che ci sono occasioni dalle parti di Puggioni è davvero troppo.

Sull'altro fronte, poi, la vena di Quagliarella non basta a rilanciare i suoi verso la (irraggiungibile) meta della porta di Buffon. Giampaolo prova a inserire Schick, il talento che piace ai grandi club, e la partita di Schick si consuma al 21' (13 minuti dopo il suo ingresso) quando si avventa sul servizio di Muriel nell'area piccola. Asamoah chiude, il doriano cade, si infortuna e alla mezz'ora esce.

La difesa bianconera, è risaputo, è un muro a prescindere da chi la compone, a Marassi per esempio Dani Alves e Asamoah sono stati quasi perfetti, se non perfetti.

E il finale di partita, com'è normale con un solo gol di differenza, diventa un po' caotico inducendo Allegri a inserire Lichtsteiner al posto di Higuain. Quando serve coprirsi, e soffrire. non c'è spazio per la poesia. Finisce con la Samp tutta all'attacco, ma per Gigi Buffon non ci sono pericoli autentici. Il muro difensivo è la prassi di casa-Juve. E' la sua logica: vincente.